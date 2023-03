BRVM : Légère augmentation de 15 millions FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce 15 mars 2023

Elle est ainsi passée de 10 152,625 milliards de FCFA la veille à 10 152,640 milliards de FCFA ce 15 mars 2023.



Quant à celle du marché des actions, elle a baissé de 9,513 millions, se situant à 7705,353 milliards de FCFA contre 7714,866 milliards de FCFA le 14 mars 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est établie à 468,452 millions de FCFA contre 453,846 millions de FCFA la veille.



Tous les indices ont clôturé en baisse avec des degrés variables. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi légèrement régressé de 0,12% à 207,12 points contre 207,37 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est replié de 0,49% à 103,70 points contre 104,21 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,62% à 107,37 points contre 108,04 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,54% à 1 385 FCFA), BOA Mali (plus 4,48% à 1 400 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,10% à 2 030 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 1 200 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 2,96% à 695 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 6,87% à 2 100 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 6,11% à 2 150 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,96% à 5 090 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,35% à 1 155 FCFA) et Total Sénégal (moins 2,70% à 2 700 FCFA).



Oumar Nourou

