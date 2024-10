BRVM : Les indicateurs clés de la bourse toujours en mauvaise passe ce mardi 1er octobre 2024.

C’est ainsi que l’indice composite a très légèrement progressé de 0,01% à 263,73 contre 263,70 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a cédé 0,05% à 131,71 points contre 131,78 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,06% à 111,44 points contre 111,51 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions est hausse de 1,15 milliards à 9 572,885 milliards FCFA contre 9 571,735 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est en baisse de 25,134 milliards FCFA, passant de 10 490,531 milliards FCFA le lundi 30 septembre 2024 à 10 465,397 milliards ce mardi 1er octobre 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est vigoureusement rehaussée en passant de 967,176 millions FCFA la veille à 1,775 milliard FCFA à la fin de la séance de cotation de ce mardi 1er octobre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 11 795 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 5,81% à 2 275 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,86% à 7 445 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 4,59% à 2 395 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,37% à 955 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,51% à 1 800 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 5 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 60 FCFA) et Total Sénégal (moins 1,92% à 2 300 FCFA).



Oumar Nourou