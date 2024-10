BRVM : Plus de 6 milliards FCFA de transactions enregistrés ce mercredi 2 octobre 2024.

Ces transactions se sont, en effet, établies à 6,330 milliards FCFA contre 1,775 milliard FCFA à la fin de la séance de cotation du mardi 1er octobre 2024. Entre le vendredi 30 septembre 2024 et ce mercredi 2 octobre 2024, la valeur totale des transactions s’élève à 9,073 milliards FCFA. Ce qui donne une moyenne de 3,024 milliards FCFA. Il convient de signaler qu’en moyenne, la BRVM, cinquième place boursière du continent africain, enregistre un milliard FCFA de transactions par jour.



En dehors de la valeur des transactions, les autres activités du marché sont en baisse. C’est ainsi que l’indice composite a cédé 0,22% à 263,14 contre 263,73 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a régressé de 0,19% à 131,46 points contre 131,71 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,68% à 110,68 points contre 111,44 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est contractée de 21,381 milliards, passant de 9 572,885 milliards FCFA la veille à 9 551,504 milliards FCFA.



Celle du marché des obligations est dans la même mouvance baissière, se situant à 10 463,851 milliards FCFA contre 10 465,397 milliards le mardi 1er octobre 2024 (1,546 milliard FCFA).



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 1 025 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,98% à 1 150 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,26% à 11 100FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 1,78% à 12 005 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 1,13% à 8 950 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 805 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 1 335 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 6,54% à 3 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,05% à 2 160 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 3,97% à 2 300 FCFA).

