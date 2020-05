Baba Hamdy à Macky Sall : « Certains acteurs culturels ne peuvent plus payer leur loyer, ils sont entrain de mourir… » Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mai 2020 à 16:49 | | 0 commentaire(s)| Le chanteur Baba Hamdy interpelle l’Etat, protecteur des arts et lettres. Dans cet audio partagé, Baba Hamdy plaide pour la revalorisation de la culture. Un secteur qu’il considère comme, « le plus abandonné, elle est laissée en rade. Il qualifie la culture comme le parent pauvre de toute la politique nationale ». Ecoutez !



