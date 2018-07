Babacar Bâ, Président du Forum du Justiciable : «Karim Wade conserve ses droits civils et politique… »

Babacar Bâ, Président du Forum des justiciables, Babacar Bâ est d’avis que les articles L31 et L32 du Code électoral interdisant Karim Wade à s’inscrire sur les listes électorales, ne sont pas conformes au respect des droits humains.



Après le rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales par l’article L31 du Code électoral, les réactions s’enchaînent sur ce que beaucoup de Sénégalais qualifient de déni de justice. Pour le Président du Forum des Justiciables, Babacar Bâ, les articles L31 et L32 qui invalident l’inscription de Karim sur les listes électorales, ne sont pas conformes au respect des droits humains.



« L’article de 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et l’article L25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulent que Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article L2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentant libre, soit librement choisi de voter et être élu au cours des élections périodiques…dans les conditions générales d’égalité des fonctions publiques de son pays ».



Egalement sur l’affaire Khalifa Sall, Babacar Bâ considère que l’Etat du Sénégal a concédé sa souveraineté à la juridiction communautaire de la Cedeao. Donc, il devrait se conformer à l’arrêt rendu par la Cedeao.













L'Observateur

