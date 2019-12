Babacar Diop accuse : « A Reubeus, les geôliers insultent les prisonniers et les frappent » Le professeur Babacar Diop, finalement libéré de la prison de Reubeus, hier, un peu après 18h, en même temps que l’étudiant Malick Diallo Biaye, a dénoncé les conditions exécrables dans cette prison. « C’est scandaleux, A Reubeus, les geôliers insultent les prisonniers et les frappent », a-t-il déclaré aux journalistes ». Malick Diallo Biaye ne dit pas le contraire, « Nous étions dans une salle de 108 personnes. Les gens ne dorment pas. Si tu as un paquetage couchage, tu es au paradis. Mais Macky Sall ne sait pas ce qu’il fait, car il a réveillé la flamme qui en nous », a martelé l’étudiant.

