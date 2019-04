Babacar Justin Justin Ndiaye : « le Pds est patrimoine de Wade et il le léguera à son fils » Ceux qui aspirent à diriger le Parti démocratique sénégalais un jour, en dehors de Karim Wade, peuvent d’ores et déjà aller voir ailleurs. C’est du moins l’avis de Babacar Justin Ndiaye. Invité de l’émission Faram Facce de la TFM, le politologue a indiqué que le « PDS est un patrimoine de Wade et il va le léguer à son fils ».

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

Babacar Justin Ndiaye ajoute d’ailleurs que « la seule raison qui peut motiver sa participation au dialogue politique est une amnistie pour Karim Wade. La question d’une alternance à la tête du pays ne l’intéresse absolument pas ».

Et tant pis pour ceux qui peuvent se sentir offusquer. « Qui paie commande, il a créé son parti et l’a financé jusque-là », martèle l’analyste politique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos