Bagarre à la Ziarra de Nianga Eddy: Abdoulaye Daouda Diallo déplore l'incident et appelle les responsables de l'APR à l'unité

Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a invité samedi les responsables de l’APR dans le département de Podor à la sérénité et à l’unité.



M. Diallo, également responsable local de l’APR, a lancé cet appel en marge de la cérémonie officielle de la ziarra de Nianga Eddy dédiée à feu Thierno Adama Gaye. La cérémonie présidée par Thierno Madani Tall a été perturbée par les partisans de Cheikh Oumar Hanne, le directeur général du COUD et responsable local de l’APR.



Le maire de Ndioum venu presque à la fin de la cérémonie a pu prendre place, mais sa garde rapprochée a voulu forcer le passage malgré l’opposition de la sécurité, ce qui a occasionné des incidents ayant entraîné l’arrêt de la cérémonie qui reprendra par la suite.



Abdoulaye Daouda Diallo, porteur d’un message du chef de l’Etat, a déploré cet incident qui a failli tourner au drame. Il a invité les responsables de l’APR à la cohésion afin que les scores de 90% enregistrés par Macky Sall dans cette partie du pays, soient renforcés en 2019.



Le marabout Thierno Mamadou Adama Gaye a aussi déploré le comportement des proches du maire de Ndioum, appelant les uns et les autres à paix et à l’unité. Il a ensuite formulé des prières pour le Président Macky Sall et salué ses réalisations dans le pays, plus particulièrement pour les familles religieuses.









