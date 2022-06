Bagarre entre étudiants du MEER et pro Sonko: le COUD apporte des précisions Il a été rapporté la présence de nervis dans le campus social, ce qui serait à l'origine de la bagarre entre des étudiants. Le COUD botte en touche et apporte des précisions de taille.

"C'est une information infondée et archi fausse, il n'a jamais été question de nervis dans l'enceinte du campus social. En réalité, ce sont les étudiants du MEER et les pro Sonko qui se bagarraient. Les agents de la sécurité sont intervenus pour les séparer et malheureusement, l'un d'entre eux a été blessé à la tête et transféré à l'hôpital", a fait savoir notre source.



A l'en croire, "le COUD a toujours travaillé avec des agents de sécurité qui veillent au grain et à la quiétude du campus social. Je suis désolé que ceux qui ont véhiculé cette fausse information n'aient pas recoupé et/ou appelé, ne serait-ce que le COUD pour s'assurer de la véracité de l'information", s'est désolé notre interlocuteur.



Pour rappel, il a été signalé la présence de nervis dans le campus social, ce qui serait à l'origine de la bagarre entre étudiants du MEER et pro Sonko.

