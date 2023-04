Baie de Hann: Le rejet de déchets industriels et domestiques impactent négativement les activités des riverains Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 01:30 | | 0 commentaire(s)| La baie de Hann, autrefois considérée comme l'une des plus belles baies, a atteint un niveau de dégradation avancé, en raison du rejet de déchets industriels et domestiques. Cette situation a des conséquences néfastes, notamment sur les activités des riverains, en particulier la pêche, une activité phare dans la zone. Les habitants déclarent également que cette situation menace leur santé. Malheureusement, le projet de dépollution déployé depuis trois ans n'est toujours pas fonctionnel. Ce qui est une situation déplorable.



