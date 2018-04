Baila Wane, Baba Tandian, Amadou Yoro Ndiaye et Cie lancent le CAMS

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Avril 2018 à 12:05

L’ancien Directeur général de la Lonase, Baila Wane, l’homme d’affaires, Baba Tandian et M. Amadou Yoro Ndiaye, entre autres ont lancé ce mercredi à Dakar, le Cercle des Amis de Macky Sall (CAMS) au cours d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’Imprimerie Tandian à Yoff.



Selon le président Amadou Yoro Ndiaye, le Cercle des Amis de Macky Sall s’est mis en place pour que le chemin défriché au cours du premier mandat du Président, s’élargisse pendant un second mandat, et laisse de manière indélébile pour les générations futures, un puissant sillon vers l’émergence.



Le crédo du CAMS, c’est de mettre en synergie toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais avec celles et ceux de la diaspora, pour la mise en oeuvre réussie du Plan Sénégal Emergent (PSE) au bénéfice des populations sénégalaises. Pour cela, il faut réélire le Président Macky Sall dès le premier tour, le dimanche 24 février 2019, dit-il.











