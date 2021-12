Baisse du budget de l’ANAMO : les députés « étonnés » demandent réparation au Ministère.

Le budget du Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l'Insertion, dirigé par Dame Diop, a été voté cet après-midi à l’Assemblée Nationale.



La préoccupation qui a le plus taraudé l’esprit des députés, a été la baisse considérable constatée sur le budget de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO. C’est d’abord la députée Maïmouna Sène qui s’est la première étonnée de cette baisse de plus de 300 millions de francs CFA alors que l’ANAMO dira-t-elle qui joue un rôle important dans la formation-insertion pour lutter contre la pauvreté.



« Cette baisse de 300 millions me laisse perplexe », dira-t-elle. Même son de cloche pour sa collègue Fatou Sène qui assure que cette baisse ne s’explique pas au regard des missions de l’ANAMO et des résultats enregistrés...

