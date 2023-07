Bali, ville hôte, se retire au dernier moment: Les Jeux mondiaux de la plage 2023, n’auront pas lieu ! Bali (Indonésie), désignée ville hôte des prochains Jeux mondiaux de la plage, s’est retirée de l’organisation de cette compétition. Une décision qui surprend l’ACNO à un mois de la tenue de cette compétition, alors qu’elle s’était réunie la semaine dernière, avec le comité local d’organisation et rien ne présageait ce forfait, informe-t-elle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2023 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Et c’est un délai court qui ne permet plus de trouver un autre lieu pour abriter les joutes, informe le communiqué de l’instance parvenu à Wiwsport.



« La décision si tardive empêche l’ACNO de trouver un autre hôte et il n’y a donc pas un autre choix que d’annuler l’édition des Jeux de cette année, en août », peut-on lire.



Alors que plus d’une centaine d’athlètes étaient attendus pour ce rendez-vous mondial, le comité local d’organisation a expliqué ce retrait de Bali. « Le LOC a déclaré que la décision a été prise après que le gouvernement du pays n’ait pas débloqué le budget et qu’il n’y a plus de temps de livrer les cahiers de charges .»



Notons que le Sénégal et le Maroc, finalistes des Jeux Africains de la plage, étaient qualifiés pour cette compétition, dit Wiwsport, qui relaie l’information.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook