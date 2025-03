Balla Gaye 2 retourne à l?Insep Paris : trois mois pour préparer Siteu

Balla Gaye 2 affrontera Siteu le 20 juillet prochain. En vue de ce combat, les deux lutteurs vont peaufiner leur préparation à l’étranger. Le chef de file de Lansar a choisi les États-Unis tandis que le Lion de Guédiawaye posera ses baluchons en France, précisément à l’Insep de Paris.



Balla Gaye 2 passera trois mois dans cet établissement sportif français. C’est Aziz Ndiaye, l’agent du lutteur, qui donne l’information reprise par Le Soleil, précisant que le billet d’avion de son protégé est déjà validé. L’ancien promoteur informe que le fils de Double Less attendrait la fin du ramadan pour prendre les airs. Même si, s’empresse-t-il de mentionner, il n’est pas exclu que son poulain change d’avis et anticipe son départ.



L’Insep semble réussir à Balla Gaye 2. Il y avait préparé ses combats contre Modou Lô (13 janvier 2019) et Tapha Tine (21 juillet 2024), qui se sont soldés par des victoires.

Source : https://senemedia.com/annonce-79188-balla-gaye-2-r...