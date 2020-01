Ballon d’Or CAF : Spéculations autour de la somme touchée par Sadio Mané

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 17:48

Sadio Mané vient de remporter son premier Ballon d’Or Africain, quelques semaines après le sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or France Football. De prestigieux trophées qui récompensent respectivement le meilleur joueur africain et le meilleur joueur du monde sur une année civile.



Mais, mis à part le trophée en lui-même, combien (en termes d’argent) gagnent les vainqueurs ? Selon Sportune (magazine spécialisé en finances sportives), repris dans un article publié par AfrikMag, le vainqueur du Ballon d’Or (tout court) ne reçoit pas un seul centime de la part de France Football. Et ce depuis la création du trophée en 1965.



En revanche, il reçoit des primes de la part de son club (environ 5 millions d’euros pour Lionel Messi offerts par le FC Barcelone). Cristiano Ronaldo touchait approximativement 4 à 5 millions d’euros de prime par Ballon d’Or lorsqu’il était au Real Madrid. Pour se faire une idée de l’équivalent en Francs CFA, on tourne à un peu plus de 3 milliards. Tout de même, ces primes sont évolutives et dépendent de plusieurs facteurs (le palmarès et la notoriété du joueur, par exemple).



Certaines primes peuvent également être offertes par les équipementiers des joueurs (Nike, Adidas). La valeur physique du trophée (Ballon d’Or) est estimée à 13 000 euros (8,6 millions FCFA). Concernant le Ballon d’Or Africain, on ne peut pas faire d’estimation car son cas n’a pas encore été étudié. Pour conclure, on ne peut pas savoir ce que Sadio Mané a reçu comme prime, que ce soit de la part de Liverpool ou de New Balance (sponsor). Mais le Lion de la Téranga a certainement touché quelque belle somme symbolique.

