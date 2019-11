Ballon d’Or pour Sadio Mané, le message fort de Khalilou Fadiga à France Football

En voici un autre soutien de taille pour Sadio Mané en vue de la remise, ce lundi 2 décembre, du Ballon d’Or France Football. Khalilou Fadiga, puisque c’est de lui dont il s’agit, a envoyé un message fort à France Football. Il veut voir son compatriote, au-delà de leur appartenance pour le Sénégal, soulever le trophée pour son mérite devant ses autres concurrents.



«Après que mon grand frère et président Georges Weah a été récompensé et que mon ami et frère Samuel Eto’o ne l’a injustement pas eu, j’ose espérer que cette année sera la bonne pour Sadio Mané. Je ne parle pas ici d’Africain, de religion, de Sénégalais ou tout autre considération. Je parle juste de mérite et cette année, tu (Sadio Mané) le mérites », écrit-il sur son compte Instagram.



Espérons que son message ait un écho favorable.