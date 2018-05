Bamba Fall déclare la guerre à Macky Sall et attaque un ministre qui consomme du "yamba"

Bamba Fall en veut terriblement au ministre et porte-parole du gouvernement Seydou Guèye et au sous-préfet du Plateau, Djiby Diallo. Pour le maire de la Médina, les deux personnalités seraient les commanditaires du saccage de la mairie, le 1er mai dernier.



D’après « L’Observateur » qui livre l’information, ce jour-là, alors que le maire et son équipe étaient occupés ailleurs, par une opération de « Médina Set », une bande de casseurs en aurait profité pour saccager l’institution municipale à l’aide de jet de pierres.



«Seydou Guèye et Djiby Diallo ont payé les nervis pour attaquer la mairie. Ils ont payé 3000 à 5 000 FCfa par nervi, pour cette sale besogne. Ils savaient qu’ils n’allaient pas rencontrer de résistance avec le jour férié. Autrement, cela ne serait pas passé comme ça», accuse Bamba Fall. Qui déclare la guerre au Président Macky Sall. « Je dis à Macky Sall qu’à cause du Sous-préfet et de Seydou Guèye, je lui déclare la guerre. Et que le meilleur gagne », a-t-il déclaré dans une vidéo.



« Comme l’Etat ne réagit pas à ces agressions, je leur dit que ce sera œil pour œil. Le sous-préfet est un affairiste, un politicien menteur. Je le redis, c’est menteur. S’il le faut, je retournerais en prison, mais je ne me laisserais pas faire. Il faut que les choses soient claires, un ministre qui consomme de la marijuana n’aura jamais aucune chance de gagner à la Médina. S’il veut aider Macky Sall, il faut s’y prendre autrement.»

