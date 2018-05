Bamba Fall:« je ne suis à la merci de personne, fut-il Macky Sall »

Le maire de la Médina a profité de l’occasion pour revenir sur le projet. Mais aussi pour démentir les informations relatives à de l’argent qu’il aurait reçu et qui serait synonyme de son silence, depuis qu’il a reçu la délégation gouvernementale. Selon Bamba Fall, il n’y a pas plus faux que cette information. « Toute personne qui dit que j’ai bouffé de l’argent, j’ai encaissé de l’argent, ment. Moi Bamba Fall, je n’ai reçu de l’argent de personne. Il y a des politiciens du régime qui font le tour des organes de presse et qui disent partout, que le fait que je sois sage dans mon coin, serait consécutif à 40 millions que m’aurait donnés le Président Macky Sall, ce sont des mensonges » a déclaré Bamba Fall, qui informe au passage, que c’est un engagement, par respect à la parole donnée, qu’on ne l’entend plus sur beaucoup de choses.



« Je n’ai pas peur de l’adversité. Si j’ai décidé de lever le pied, c’est parce que j’ai donné ma parole à Thierno Madani Tall de rester tranquille un moment. Il a fait appel à moi pour me demander cela et je lui ai donné ma parole. Sinon, je suis à la merci de personne, fut-il Macky Sall. Je n’ai pris l’argent de personne et je ne dois rien à personne. Moi, on ne me tient nulle part. Je suis libre comme l’air ».



Le maire de la Medina de dire qu’il est toujours avec Khalifa Sall. Son candidat pour les élections de 2019, c’est Khalifa Sall, si sa candidature vient d’être acceptée. Au cas où la candidature du maire de Dakar ne passe pas, il discutera avec ceux avec qui il devra discuter, pour voir qui il devra soutenir.













Les Echos