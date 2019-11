Banlieue : 219 individus interpellés Pas moins de 219 individus ont été interpellés pour diverses infractions dans le cadre d’une opération de sécurisation en banlieue, entre le 22 et 24 novembre, sous la coordination du Commissaire central de Guédiawaye. Ils ont été interpellés pour ‘’vérification d’identité, ivresse publique et manifeste, nécessité d’enquête, détention et trafic de chanvre indien, détention et usage de chanvre indien, détention illégale d’arme blanche, vol’’, indique la Police. 303 pièces ont été saisies, 55 motos et 14 véhicules mises en fourrière.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 09:12



