Banlieue de Dakar: De nombreuses écoles et structures de santé sans des toilettes adaptées

Assainissement dans la banlieue de Dakar, la fédération nationale des habitantes (FSH) tire la sonnette d'alarme. Dans les départements de Pikine Guédiawaye et Keur Massar, de nombreuses écoles et structures de santé ne disposent pas de toilettes adaptées. C'est ce qu'a révélé une étude que la FSH a effectuée. Au-delà de l'inadaptabilité des toilettes, elles sont aussi partagées par tout le monde.



