Banque africaine de développement : La célébration du 60e anniversaire prévue les 9 et 10 septembre prochain

e anniversaire, précise-t-on, débuteront le lundi 9 septembre avec un événement réservé au personnel. Cet événement comprendra des activités musicales et culturelles traditionnelles, des discussions sur l'empreinte institutionnelle de la Banque, une exposition, un séminaire avec les parties prenantes de la communauté -incluant des étudiants, des jeunes innovateurs et des entrepreneurs, ainsi que la société civile -, et un symposium du Conseil du personnel.



Les célébrations du 10 septembre incluront plusieurs événements revenant sur les étapes clés de la Banque et son impact sur le développement économique de l'Afrique depuis sa création.



«Parmi les interventions notables de cette journée, figurent l’allocution de bienvenue de Mme Nialé Kaba, présidente du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, ainsi qu'un discours d'ouverture prononcé par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina », lit-on dans le document.

La journée sera également marquée par des animations traditionnelles et des messages de soutien des partenaires de la Banque, ainsi que par la reconnaissance du membre du personnel vainqueur du concours interne de conception du logo des 60 ans de la Banque.



Le Groupe de la Banque africaine de développement lancera également une communauté de pratique des jeunes (Y-CoP) et un dialogue intergénérationnel sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. La Communauté de pratique des jeunes, explique-t-on, est une nouvelle plateforme de connaissances pour les jeunes d’Afrique et du monde entier, leur permettant de s'engager dans une réflexion critique et un apprentissage entre pairs, tout en identifiant des solutions basées sur des preuves pour construire une croissance résiliente et durable en Afrique.



Depuis six décennies, la Banque africaine de développement est à l’avant-garde du développement de l'Afrique.



«Au cours de la dernière décennie, les « High 5 », les

La Banque africaine de développement célèbre son 60e anniversaire les 9 et 10 septembre 2024 à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, sur le thème suivant : « 60 ans à faire la différence ». Selon un communiqué de presse, la célébration du jubilé de diamant mettra en lumière le parcours de la Banque depuis sa création le 10 septembre 1964, son rôle transformateur dans le développement de l'Afrique et sa vision pour l'avenir du continent.

