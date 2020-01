Banque de Dakar : ils pompent 250 millions FCfa dans les caisses La Banque de Dakar (BDK), a été victime d’un piratage de son serveur informatique qui lui a coûté 250 millions FCFA. Le coup est de Mohamed Dia, le directeur financier de la Société immobilière marocaine Addoha, et ses acolytes sénégalais et nigérians. Ils étaient devant le tribunal correctionnel de Dakar et risquent 4 ans de prison ferme. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux pour des faits qui remontent à mars 2019. Le délibéré est attendu le 13 février prochain.

