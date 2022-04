Banques : Le résultat net consolidé du groupe Ecobank en 2021 atteint 198,151 milliards de FCFA

Les états financiers audités de ce groupe bancaire mettent en relief un résultat net de 198,151 milliards de FCFA contre 50,837 milliards de FCFA en 2020.

Pour sa part, le total bilan affiche une progression beaucoup plus modeste de 15% à 15962,697 milliards de FCFA contre 13866,171 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.

Les dépôts de la clientèle se sont élevés à 11417,190 milliards de FCFA contre 9780,795 milliards de FCFA en 2020 (+17%). Concernant les crédits à la clientèle, ils s’établissent à 5545,961 milliards de FCFA contre 4939,295 milliards de FCFA en 2020 (+12%).

Au 31 décembre 2021, le produit net bancaire (PNB) a faiblement progressé de 1%, s’établissant à 974,058 milliards de FCFA contre 966,891 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.

De son côté, le résultat avant impôt fait un bond de 164% à 265,036 milliards de FCFA contre 100,339 milliards de FCFA en 2020.

Les capitaux propres du groupe bancaire sont assez consistants en 2021, s’établissant à 1253,480 milliards de FCFA contre 1 083,932 milliards de FCFA en 2020, soit une hausse de 16%.

Selon Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, 2021 a été l’année de toutes les transformations pour Ecobank.

« La Banque a accompli des progrès significatifs dans la réalisation de ses priorités stratégiques et a dégagé de solides rendements commerciaux et financiers. Nos revenus ont augmenté, nous avons continué de faire preuve d’efficacité, la qualité du crédit s’est améliorée, nous avons consolidé le bilan et, pour la première fois depuis 2016, notre Conseil d’administration a recommandé le versement de dividendes aux actionnaires », a commenté le directeur général.

Oumar Nourou

Le résultat net consolidé de Ecobank Transcontinental Incorporated (ETI), la maison-mère du groupe bancaire Ecobank, a enregistré une forte hausse 147,151 milliards de FCFA à l'issue de l'exercice 2021 paré à l'exercice 2020.