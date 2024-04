Bara Tall est un homme issu du terroir sénégalais, dont la vie est un témoignage vivant du pouvoir de la détermination et du travail acharné. Né et élevé à Thiès, il a suivi un parcours scolaire exemplaire, passant par les écoles locales avant de rejoindre l'école polytechnique de Thiès. Ses premiers pas dans le monde du travail ont été modestes, son premier salaire étant de 225 765 Fcfa lorsqu'il a rejoint Jean Lefebvre en 1981.



Au sein de Jean Lefebvre, Bara Tall a gravi les échelons grâce à son engagement et à sa compétence. Son ascension fulgurante, notamment pendant les années du régime socialiste, est le fruit de son travail acharné et de sa proximité avec le parti. Mais loin des spéculations sur des liens politiques opportunistes, Tall a toujours maintenu des relations professionnelles solides, basées sur la confiance et le mérite.



Contrairement aux accusations portées contre lui, Bara Tall n'a jamais été avare de son expertise et de son engagement envers le développement du Sénégal. Son implication dans des projets d'infrastructures majeurs, comme la route Ourossogui-Bakel, témoigne de son dévouement envers son pays.



Le récit de sa vie dément les insinuations selon lesquelles il aurait profité de sa position pour s'enrichir illégalement. Son parcours est celui d'un homme qui a su saisir les opportunités, surmonter les défis et contribuer au progrès de son pays. Les allégations de Clédor Sène et de Babacar Touré de Kewoulo TV ne sont que des tentatives désespérées pour ternir l'image d'un homme qui incarne le travail et la réussite au Sénégal.



Bara Tall ne reculera pas devant ces attaques injustifiées. Il a engagé des poursuites judiciaires contre ceux qui propagent de fausses informations à son sujet, affirmant sa détermination à défendre son honneur et sa réputation.



Dans un climat où les accusations infondées peuvent causer des dommages irréparables, il est essentiel de reconnaître le parcours exemplaire et les contributions significatives de personnes comme Bara Tall à la société sénégalaise.