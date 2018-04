Barthélémy Dias plaide non coupable : "Je suis devant cette barre pour des raisons purement politiques" Le procès maire Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias se tient au moment où ces lignes sont écrites, au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est jugé pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection suite aux propos qu'il a tenus après le verdict du jugement du maire de Dakar. Revivez l’audience minute par minute sur leral.net.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 11:00 | | 1 commentaire(s)|

10h 13mn : l'audience est suspendue le temps par le juge. On attend le délibéré sur les exceptions.



09h 55 mn : Pour le représentant du ministère public les exceptions soulevées par la défense sont mal fondées en ce sens Barthélemy Diass est poursuivi pour les propos "discourtois" qu'il a tenu dans le tribunal en réaction au verdict du maire de Dakar Khalifa Sall vendredi dernier. Et c'est le tribunal des flagrants délits qui est compétent pour le juger. Donc le règlement NUméro 5 de l'Uemoa n'a pas été violé.



Sur ce Me Alioune Cissé a souligné que leur client devrait être jugé dans ce cas pour trouble à l'audience par la même composition qui avait jugé Khalifa Sall pour trouble à l'audience. Et non en audience des flagrants délits.



09h 45 mn : Mes Alioune Cissé et El Mamadou Ndiaye ont soulevé une exception tirée de la violation du règlement Numéro 5 de l'Uemoa. D'après les robes noires, l'officier de police judiciaire avait refusé de leur notifié la nature des infractions pour lesquelles leur client était poursuivi au cours de son audition. " Nous ne sommes pas là pour le prolongement du procès de Khalifa Sall. Le procès-verbal d'enquête préliminaire doit être déclaré nul toute suite nul", martèle Me el Mamadou Ndiaye.



09h 35 mn : Me Khouraichi Ba prend la parole pour soulever une exception de nullité de la procédure tirée de l'article 198 du code de procédure pénale in fine. Selon la robe noire c'est le directeur de publication de Dakar-actu (Ndrl, Srrigne Diagne) qui est l'auteur principal du délit d’outrage à magistrat qui est reproché à son client. Ce dernier ne peut être poursuivi que pour complicité.



9h 24mn : le maire Barthélemy Dias, tout de Blanc vêtu dans un boubou caftan a rejoint la barre. Après que le juge a décliné les infractions d’outrage à magistrat et appel à l'insurrection sur pour lesquelles il est poursuivi, le prévenu de dire : "Je ne reconnais pas les faits. Je suis devant cette barre pour des raisons purement politiques"

Suite à ces deux phrases qu'il a lancées, Barthelemy a quitté le prétoire pour s'assoir sur son siège.

9 h 05 : Le président de la séance ses assesseurs et le représentant du ministère public viennent d'entrer dans la salle.



9h00 mn: La salle d’audience pleine.



Les partisans du maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélemy Dias ont déjà rempli la salle 1 du tribunal de Grande instance de Dakar. Plusieurs leaders de l'opposition ont également effectué le déplacement pour lui témoigner de leur soutien. Il y a entre autres le député Cheikh Bamba Dièye, le maire de Grand-Yoff Madiop Diop, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, le président du Grand parti, Malick Gackou et Idrissa Diallo. Ces derniers sont installés sur les sièges de la deuxième rangée réservée d'habitude aux journalistes et avocats.



8H 00mn: Un important dispositif a été installé à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal, pour parer à d’éventuelles velléités de troubles à l’ordre public.



Kady FATY, leral.net



