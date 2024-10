Barthelemy Diaz : « Si Abass Fall passe la nuit chez lui, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la justice n’auront aucune crédibilité » Les actes de violence prennent déjà de l’ampleur en ce début de campagne électorale à Dakar. Hier, le siège de Taxawu Sénégal a été incendié aux alentours de 04h du matin. Face à la presse ce lundi, Barthelemy Diaz a fustigé les propos tenus par Abass Fall. Il a aussi interpellé le ministre de l’intérieur et celui de la justice à prendre leurs responsabilités.

« Si cette personne (Abass FALL) passe la nuit chez elle, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la justice n’auront aucune crédibilité aux yeux des sénégalais », a déclaré le tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kaddu.



Il ajoute « ils ont nourris un espoir à nos yeux parce que l’un est magistrat, l’autre est militaire et on considère que ce sont pas des militants de Pastef. Ils doivent en tirer toutes les conséquences et au besoin assurer leurs responsabilités… »



