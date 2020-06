Barthelemy Diaz ramené à la raison : le préfet de Dakar confirme l’appartenance du terrain de la SERTEM à la Commune de Fann... A l’issue d’une visite de terrain conduite hier par le Préfet de Dakar, avec (les deux sous préfets, Almadies et Plateau), les services techniques, la Police et les représentants des 2 communes dont Barthelemy en personne, désormais il ne subsiste nul doute que le terrain de la Société d'études Réalisation Technique Maintenance (SERTEM), est de la commune de Fann.

Selon un témoin des faits, c’est d’ailleurs ce que Barthelemy Diaz a reconnu devant tout le monde.



Pour plus de sureté, afin de permettre à l’intéressé de jouir de son droit en toute sécurité, le préfet de Dakar a affirmé qu’il s’est adressé à une voie légale,dont Leral détient une copie ...



Selon d’autres sources, l’affaire pourrait se corser pour Barth, car la SERTEM le poursuit pour vol, voie de fait, abus d’autorité..des développements judiciaires pourraient advenir si Barthelemy ne rétropédale pas.



Selon un autre éclairage, le prolongement sur la mer de la route de la pyrotechnie ( Keur Gorgui, Stèle Mermor vers corniche) est le limite entre les communes de Fann et Mermoz selon le décret n96-745 du 30 août 1996, confirmé par le Code général des collectivités territoriales en son article 329.



Et le texte dont se prévaut Barthelemy ne fait que citer des quartiers..





