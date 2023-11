Basket : Pour son nouveau coach des Lionnes, le Sénégal choisit un Espagnol

Il s'agit d'Alberto Carlos Antuna Leal. C'est un entraîneur espagnol de 33 ans, qui a eu à diriger l'équipe de l'Ouganda lors du dernier Afrobasket disputé à Kigali (Rwanda).





"Il y’a eu plusieurs candidatures étrangères et locales qui ont postulé. Mais nous avons tenu à choisir le meilleur profil. Il a une connaissance du basket africain."





Il sera assisté par Madiène Fall (premier assistant), Khady Diop (2e assistante) et Sidy Sall (3e assistant), renseigne le Directeur technique national (DTN), Raul Toupane, lors d'une conférence de presse tenue, ce mercredi matin au siège de la Fédération.





Pour rappel, les Lionnes joueront un tournoi de qualification olympique en février 2024, en Belgique. Le Sénégal loge dans un groupe relevé avec les Etats-Unis, le Nigeria et la Belgique.