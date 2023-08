Basket : sortie surprenante, mais à polémique : Pourquoi Moustapha Gaye, le coach des lionnes s’en va Une sortie assez surprenante et qui soulève encore une polémique concernant la personnalité de Moustapha Gaye. En effet, l’altercation du coach avec l’ailière Fatou Pouye lui a valu plus de détracteurs qu’il en comptait. Connu pour son irritabilité envers ses joueuses quand l’équipe subit sur le parquet, le technicien n’a pas hésité à attaquer la joueuse 26 ans lors de la rencontre Sénégal vs Egypte en quart de finale.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2023 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Justifiant son acte par le non-respect de la joueuse « des consignes données » ! S’y ajoute, il a failli en venir en main avec un supporter qui lui a sans doute fait une remarque suite à son acte qui a fait le tour de la toile.



Une scène qui a réveillé un vieux souvenir celui de la gifle sur Ramata Daou en 2015. Tapha a encore fait du Tapha ! Une vidéo pour s’excuser et l’étreinte avec la joueuse lors de la séance d’entraînement pour tourner la page …



Sans surprise, il a fait ses adieux à la fin de la compétition en conférence de presse d’après-match. L’objectif pour le Sénégal, qui s’était arrêté en demi-finale en 2021, était de remonter sur le podium. Les Lionnes ont fait mieux en disputant la finale.



Après deux AfroBasket remportés, il ne dirigera plus la sélection féminine. Non pas à cause de ces incidents qu’il qualifie de « faits de matchs » mais, pour arrêter le cumul de fonction. Une décision qu’il avait annoncée lors de la publication de la liste des Lionnes. Et qu’il a réitéré samedi passé.



« C‘était mon dernier match avec l‘équipe nationale féminine. Je l’avais décidé avant la compétition. Nous allons évaluer dans les mois à venir et il y aura la nomination d‘un autre sélectionneur pour préparer 2025. Je vais me consacrer à mes tâches de directeur national et être dans la formation et dans les compétitions de jeunes. Il y’a énormément de choses à faire. Je suis très content d’avoir eu l’opportunité de servir mon pays à travers le basket que je connais plus ou moins. Une mission se termine et autre va continuer avec la direction technique. Je souhaite bon vent aux joueuses avec qui j’ai travaillé pendant toutes ces années. Ça été un grand plaisir », a déclaré celui qui continuera toujours à occuper la fonction de directeur technique national au sein de la FSBB.

wiwsport





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook