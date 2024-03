Bassirou Diomaye Faye: " Je m'engage à gouverner avec humilité et à me battre contre la corruption"

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024 à 22:28

Nouvellement élu, le Président Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé aux Sénégalais ce lundi 25 mars, au lendemain du premier tour du scrutin.



"Je voudrais saluer l'attachement de notre peuple à la justice et à légalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders politiques", a déclaré M.Faye.



"Le peuple sénégalais a choisi la rupture. Je m'engage à gouverner avec humilité. Je m'engage à me battre contre la corruption", a t-il promis.



Ndèye Fatou Kébé