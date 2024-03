Bassirou Diomaye Faye sur le choix porté sur sa personne : un candidat du changement afin de redonner au Sénégal l’intégralité de son indépendance

Sénégalaises, Sénégalais

Mes Chers Compatriotes

L’élection présidentielle du 25 février 2024 n’a pas pour seul objectif d’élire un Président de la République. Elle parachève une longue temporalité politique conflictuelle qui a durement éprouvé les fondements du vivre-ensemble sénégalais. Porté par une union populaire, je suis le candidat du changement de système afin de redonner au Sénégal l’intégralité de son indépendance et ses titres de noblesse remis en cause par les deux mandats du Président sortant.



Le projet de changement systémique, porté par la large coalition de partis politiques qui soutient notre candidature, vise un renouvellement profond des méthodes de gouvernance publique, un rapport à l’extérieur plus respectueux de notre souveraineté nationale, une administration non inféodée au pouvoir politique, une justice insoumise et indépendante, le strict respect de la séparation des pouvoirs, le retour à un présidentialisme régulé etc.



Notre candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 a pour fondement la réhabilitation des institutions de la République et la restauration de l’Etat de droit par des réformes qui repensent les fondations de l’Etat et consolident l’unité du Pacte républicain. La consolidation de l’Etat-nation est indispensable au développement et à la cohésion nationale.



Notre candidature ambitionne la réduction de la fracture sociale, la redynamisation des services publics, le comblement des inégalités, la promotion de l’égalité des chances qui sont les principales causes du déclassement et de l’injustice que vivent nos concitoyens. Ce faisant, l’éducation et la santé seront au cœur des priorités d’un Etat-providence qui fera de l’inclusion et de la redistribution ses viatiques d’action.



Notre candidature, construite sur l’idéologie d’un panafricanisme de gauche, est sous-tendue par la volonté de proposer une offre politique de réappropriation de la souveraineté nationale en matière de gestion des ressources naturelles, de diplomatie, de défense et de sécurité.



Convaincus qu’une indépendance intégrale ne peut se faire sans une maîtrise de l’économie, de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture, nous sommes pleinement tournés vers la réalisation de la souveraineté alimentaire, numérique, fiscale, énergétique et scientifique.



Vive la République,

Vive le Sénégal,



Bassirou Diomaye Diakhar Faye