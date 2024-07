Baye Niass, nouveau DG de l’Agence construction de bâtiments et édifices publics a pris contact avec le personnel Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 18:59 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Directeur général de l’Agence de construction de bâtiments et édifices publics a procédé à la prise de contact avec le personnel. Conscient des difficultés rencontrées par cette structure, Baye Niass s’engage à relever le défi et rassure les partenaires. Ainsi, il sollicite à son équipe à rester dynamique et engagé pour mener à bien leur mission.







