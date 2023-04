Beaucoup de supputations autour « Mburok Soow » : Le Président Macky Sall reçoit des femmes de Rewmi, ce vendredi Il y a beaucoup de supputations autour des relations entre Idrissa Seck et le Président Macky Sall, mais au vu de certains actes, on est tenté de dire qu’elles sont au beau fixe. Comme en atteste cette information soufflée par les sources du quotidien « L’As », annonçant une audience que le Président Macky Sall va accorder cet après-midi, à 16 heures, au Palais de République, aux femmes du parti Rewmi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre risque, en tout cas, de mettre un terme à toutes ces supputations, qui ont été exacerbées par l’affaire Yankhoba Diattara, ministre des Sports.



En effet, pour avoir légalisé juridiquement un deuxième quinquennat du Président Macky Sall, alors que son mentor dénonce à tour de bras, toutes les velléités de troisième mandat, Yankhoba Diattara a été aussitôt défenestré de son poste de second vice-président du parti.



Avec cet épisode, beaucoup d'observateurs pensaient que l'alliance «Mburook Sow» était entrée dans sa phase terminale, mais cette rencontre laisse augurer le contraire. En attendant d'y voir clair.



