Bène baraque 3: Un vieillard de 80 ans meurt noyé dans un bassin de rétention

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Le quartier Bène baraque 3 de Yeumbeul-Nord est sous le choc. A l’origine, la mort par noyade d’un vieillard de 80 ans au niveau du bassin de rétention de ce quartier. C’est en tentant de récupérer son filet de pêche au niveau du bassin de rétention de son quartier qu’il est tombé, plongeant le quartier dans le désarroi.



Selon des sources de "L'As", les faits se sont produits hier lundi vers 14 heures. A. Sène a fait un faux pas et, est tombé dans le bassin alors qu’il tentait de prendre son filet de pêche. Ce sont les riverains du bassin qui ont saisi les limiers du Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul.



Sans tarder, les hommes du Commissaire Lat Dior Sall se sont déployés sur les lieux pour y voir un peu plus clair. Et sur place, les limiers de Yeumbeul après avoir mis en place un cordon de sécurité aux alentours du bassin, alertent à leur tour les sapeurs-pompiers.



Ces derniers se sont par la suite déplacés pour entreprendre des recherches dans l’espoir de retrouver le vieillard de 80 ans. Mais malheureusement, les sapeurs-pompiers vont repêcher le corps sans vie du vieillard A. Sène. Le corps sans vie de la victime A. Séne a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie. Le Commissariat de Yeumbeul a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos