Bénin-Sénégal 1-1 : les bousculades qui ont fait deux morts racontées par des témoins sportnewsafrica.com-Nouveau drame au stade Général Mathieu-Kérékou de Cotonou. Une bousculade a fait au moins deux morts et plusieurs blessés lors la rencontre Bénin 1-1 Sénégal ce samedi en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

Le genre de nouvelle dont le sport aimerait se passer. Des morts et de nombreux ont en effet été enregistrés au stade du Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le public sportif s'est déplacé en masse pour assister à cette opposition entre Guépards du Bénin et Lions de la Teranga du Sénégal. Personne ne voulait se faire raconter l'événement car le double Ballon d'or africain Sadio Mané et l'équipe championne d'Afrique en titre étaient à Cotonou.



«Je voyais des gens s'évanouir sans secours»

A une dizaine de minutes du coup d'envoi, une scène anormale a retenu l'attention du stade. Le public observait avec stupéfaction des bousculades dans la tribune bassse W4. «Les gens tombaient comme des mouches. Beaucoup étaient piétinés, asphyxiés et une partie collée contre la rambarde. Les gens réclamaient de l'eau. Les plus rapides sont lâchés et secourus au sol. Je voyais des gens s'évanouir sans secours. Il a fallu que certains supporters enlèvent leurs habits pour souffler et réanimer ces personnes. Franchement, c'était incroyable », témoigne Eudes, 23 ans.



«On a laissé la porte grandement ouverte. J'ai vu les gens entrer en masse. Au moment où la scène a commencé, les stadiers en bas au lieu d'avertir leur collègue au-dehors pour fermer la porte, ils étaient là à recommander aux gens d'aller à côté pendant que ceux-ci étaient coincés. Il y avait une pression des supporters à l'entrée qui empêchait les autres de bouger. C'est ça qui a créé la bousculade », raconte Achirou Arouna. L'entrée W4 du stade était bondée de monde alors qu'il y avait déjà une marée de supporters dans la tribune. Le flux de personnes n'ayant pas été maîtrisé, le pire est arrivé. Alertés par le speaker du stade, les sapeurs-pompiers ont accouru vers cet emplacement pour administrer les premiers soins aux blessés secourus. Un premier supporter succombera sur le coup alors qu'un deuxième évacué à l'hôpital de Ménontin n'a pas survécu à ses blessures.



Au lendemain du drame, la Fédération Béninoise de Football a exprimé son amertume. « Le Président de la Fédération Béninoise de Football et son Comité exécutif ont appris avec beaucoup de tristesse le décès de supporters au cours du match BENIN vs SENEGAL. En attendant que les responsabilités ne soient situées, je voudrais présenter, au nom du Comité exécutif, des acteurs du football et en mon nom propre, les condoléances les plus attristés aux familles éplorées », écrit le communiqué de la FBF.



« L'organisation n'a pas été au top niveau »

A l'intérieur, les supporters se sont agglutinés au W4 alors que les autres secteurs pouvaient encore contenir les personnes. C'est une évidence que l'organisation a connu une défaillance sécuritaire. Si d'habitude, les policiers dépêchés à l'entrée procèdent à un premier filtre sur l'esplanade, ce dispositif a failli ce samedi 17 juin 2023. « Moi j'avais un ticket marqué W1, N1, N4. Je me suis rapproché d'un policier pour connaître l'entrée selon mon ticket. Il m'a envoyé me balader au lieu de me dire qu'il ne savait pas. C'est un monsieur qui m'a finalement orienté alors que l'entrée était à côté », déplore un supporter. Même sans ticket ou accréditation pour le match, la presque totalité des supporters a pris d'assaut les entrées du stade alors que plusieurs personnalités se sont frottées à la marée de supporters à l'entrée principale.



Le journaliste et reporter sportif Evrard Djissou pointe du doigt l'organisation. « C'est une situation déplorable et triste car on parle décès et des blessés. Des personnes qui ont quitté la maison pour aller supporter l'équipe du Bénin et qui ne sont plus rentrés. On n'a jamais souhaité ça. Il faut avoir le courage de le dire, l'organisation n'a pas été au top niveau. Dans la tribune où les scènes se sont produites, il y a eu un débordement ».



Une responsable tripartite

A 48 heures de la rencontre, le gouvernement béninois a annoncé que l’entrée serait gratuite. Les populations ont été invitées à retirer les tickets à neuf points de distribution. Alors que beaucoup se sont bousculés sur les sites après de longue file d'attente, d'autres ont détourné ces billets pour les revendre à 1000 FCFA ou 1500 F FCFA sur l'esplanade du stade le jour du match. A côté des policiers qui n'ont pu maîtriser le flux de supporters, la responsabilité est partagée avec l'Office de Gestion des Stades du Bénin, du ministère des Sports et la fédération béninoise de football pour l'ensemble de l'organisation.



En 2019, un débordement similaire avait été enregistré lors de la rencontre Bénin 2-1 Togo qui a connu la qualification du Bénin pour la CAN Égypte. La Confédération Africaine de Football pourrait taper du poing sur la table face à la récurrence de ces scènes au Bénin.

sportnewsafrica.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook