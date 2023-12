Benno Bokk Yaakaar Saint-Louis: Les amazones de Mansour Faye recadrent Momar Dièye

Ce militant de la première heure comme il se targue à le clamer n'a pu jamais jouer les premiers et bons rôles. Il répète toujours les mêmes paroles, les mêmes refrains : « je vais démissionner ... ».



Avant de se proclamer responsable, il faut un certain nombre de préalables, avoir une base, entretenir des militants, occuper l'espace médiatique et être utile a sa Coalition. Le patin oups, Momar Dieye n’est plus dans le parti depuis fort bien longtemps.



D'après le Amazones de Mansour Faye, le mépris pouvant être la meilleure réplique face à cet énergumène, cependant force est de reconnaître que nous ne tolérerons plus jamais une quelconque attaque à l'endroit de notre coordonnateur départemental, à savoir Monsieur le Ministre Maire Mansour Faye, à fortiori sur Notre Président de Coalition , Son Excellence, Macky Sall.



A quelques encablures des élections présidentielles, fidèles à notre poste d'Amazone nous serons les fers de lance de cette coalition.



En définitive, Tonton Facebook H24, laisse notre ABC national en paix et que son âme repose au paradis amiinn.

Prêtes à relever les défis de l'émergence de par la mobilisation et l'engagement, cap au rendez-vous du donner et du recevoir, pour une Victoire certaine au soir du 25 Février.