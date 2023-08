Benno à la recherche de son candidature : Abdoulaye Wilane rallonge la liste des prétendants Alors que le président Macky Sall peine toujours à trouver son successeur à cause de la pléthore de candidats déclarés au sein de la majorité, un autre prétendant vient de se signaler. En effet, invité de l’émission Diano bi de ce dimanche 20 août sur la radio Sud Fm radio privée), Abdoulaye Wilane, porte-parole national du parti socialiste, non moins président du conseil départemental de Fatick, a déclaré publiquement son intention de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais, rallongeant ainsi la longue liste.

« Je l’ai dit là où je devais le dire notamment au sein de l’instance de mon parti. Si c’est vouloir être candidat ou non, mes camarades de parti le savent très bien, mes proches également. Tous ces gens qui m’envoient des parrainages, savent ce que je veux », a indiqué Abdoulaye Vilane, porte parole national du parti socialiste.



Il était l’invité de Maodo Faye, dans l’émission Diano bi de ce dimanche 20 août. A la question de savoir s’il veut réellement être candidat, le président du conseil départemental de Fatick de rétorquer incha allah ‘’s’il plaît à Dieu’’. »



Poursuivant son propos, il déclare: « Je t’avais une fois dit qu’il n’y a aucune ambition pour ce pays qui peut m’impressionner. Mon expérience, mon parcours, ma vision et mon parti, me donnent la possibilité de prétendre diriger ce pays. Mais tout ce que je dois être ou l’avoir, ce sera avec le soutien total du parti. Mais si le parti porte son choix sur un autre, que ce soit Jean Baptiste ou Aminata Mbengue Ndiaye, je vais me soumettre. »



« Je pense que tous ceux-là, qui prétendent être candidat ou non, que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition, il n’y a personne qui ait fait mieux que moi. Que ce soit en termes de parcours politique, de vision ou capacité à travailler pour ce pays. Je suis capable de faire mieux que Macky Sall, Abdoulaye Wade et Diouf, et apporter plus d’innovations aux réalisations Senghor », assure le candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024.



A l’en croire, « Si cela n’engageait que moi seul, personne ne peut m’interdire d’être candidat dès le premier tour et inch Allah, si je suis candidat, je gagnerai dès le premier tour. »



Par ailleurs, le porte-parole national du PS entend rassembler le parti que leur a confié feu Ousmane Tanor Dieng pour créer un nouveau parti : « Ce que je veux c’est de rassembler le parti. C’est pourquoi je lance l’idée de ’’union socialiste’’, un tout nouveau parti, a-t-il soutenu.



