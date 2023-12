Benno en léthargie à Bambey : les jeunes en phase avec le collectif pour la redynamisation de la coalition

Après les responsables, ce sont les jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui sont montés au créneau pour dénoncer les maux qui gangrènent leur coalition liés entre autres à une absence d’animation, de réunions et de coordination durant les 5 dernières années.



Abdoulahat Faye, adjoint au maire de la commune de Refane et porte-parole des jeunes explique : « La jeunesse constate que malgré les défaites successives enregistrées par la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections locales et des élections législatives, la coordination n’a tenu aucune réunion d’évaluation ».



La jeunesse réaffirme son ancrage dans le collectif pour la redynamisation politique de la coalition BBY. « Nous réaffirmons notre engagement concret et substantiel à contribuer au triomphe de la coalition BBY dans le département de Bambey. Nous félicitons son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République et Président de la Coalition pour sa décision historique de ne pas se présenter pour un second mandat.



Cette décision du Président Macky Sall traduit avec force la vitalité de notre démocratie et la solidité de notre État de droit qui font du Sénégal une référence dans le monde et dans l’Afrique. Pour la première fois dans l’histoire politique et institutionnelle du Sénégal, un Président de la République en exercice organisera des élections présidentielles auxquelles il ne prendra pas part d’où son leadership incontesté et incontestable en Afrique et dans le monde ».



Et il poursuit : « Nous approuvons sans aucune réserve le choix porté par le Président Macky Sall sur le Premier Ministre Amadou Ba comme le candidat de la coalition BBY aux prochaines élections de février 2024. Nous nous engageons à accompagner le candidat Amadou Ba et à oeuvrer pour une large victoire de la coalition BBY au soir du 25 février 2024.



Nous attirons l’attention des autorités politiques au niveau national, à savoir son Excellence Macky Sall et Monsieur Amadou Ba, respectivement Président et candidat à considérer le collectif qui est la seule entité à travailler pour la victoire de la coalition BBY dans le département ». a-t-il conclu.