Berceau originel des Lébous du Cap-Vert : Toubab Dialaw, récit d’une partie du roman national

Première zone de peuplement des Lébous du Cap-Vert, selon une certaine tradition orale, Toubab Dialaw a revêtu, tour à tour, au cours de l’histoire, les habits de centre de commerce et de transit des esclaves vers Gorée, comptoir commercial et aujourd’hui localité touristique prisée et lieu d’expression artistique couru. Des pans d’histoires qui, mis bout à bout, confèrent à Toubab Dialaw une place importante dans le récit du roman national.

Par El Hadji Ibrahima THIAM, Fatou Diéry DIAGNE (Textes) et Moussa SOW (Photos)

Fin août. Toubab Dialaw se réveille par un temps grisâtre, annonciateur d’une averse qui ne peut faire que du bien aux âmes de cette cité vallonnée qui ploient sous une chaleur d’étuve. Le trait d’horizon se confondant à la crête des massifs, s’assombrit davantage. Après quelques coups de vent, comme pour signifier qu’il est temps pour la rue de se mettre à l’abri, le ciel laisse alors tomber des gouttelettes salvatrices. Le relief de cette localité côtière, déjà revêtue d’une végétation luxuriante, scintille davantage sous l’effet de l’eau de pluie. D’un côté, des éminences sur lesquelles trônent des bâtisses de gens de fortune, de l’autre, des vallées encaissées où se niche le village traditionnel. Toubab Dialaw est une enfilade de dénivelés qui ondulent comme ces vagues qui viennent s’écraser sur ses côtes où les plages, en cette période d’hivernage, ont beaucoup perdu de leur surface. Normal, nous souffle-t-on, c’est la saison de la haute marée. La plage Bataye, où s’est écrite une partie de l’histoire de Toubab Dialaw, subit les caprices des ressacs de la mer.

De Wassawa à « Di na law »

Mais, pour comprendre comment cette zone touristique prisée, doublée d’un creuset culturel fécond est devenue ce qu’elle est, il faut prêter oreille à la tradition orale. Selon Barham Ciss, célèbre traditionaliste et fin connaisseur de Toubab Dialaw et de l’histoire des Lébous, tout est parti de l’endroit qui se trouve aujourd’hui derrière la Brigade de la gendarmerie, installée là où la route principale se scinde en deux (la bretelle gauche menant vers ce qu’on peut appeler la zone résidentielle où pullulent des résidences secondaires et qui se prolonge jusqu’à Ndayane et le chantier du port ; la bretelle droite conduisant vers les dédales du quartier Ngouy et de sa place publique). « On l’appelait ‘’Wassawa’’, le premier endroit occupé par les premiers habitants. Par ailleurs, c’est le premier village au bord de la mer, habité par des Lébous », explique celui qui se fait appeler « Ambassadeur Lébou gui ». Cependant, trois ans plus tard, une mystérieuse maladie du sommeil frappe la population. Seuls, y ont échappé ceux qui étaient partis aux champs. « À leur retour, ils ont retrouvé presque tout le village endormi. Comme explication à ce phénomène, ils ont avancé des raisons d’ordre mystique, que certainement avant de prendre possession des lieux, ils n’avaient pas fait les libations nécessaires », ajoute Barham Ciss. C’est ainsi que les anciens ont décidé, armés de leur bâton, de trouver un autre lieu dans les parages. Ils ont découvert l’actuel emplacement de ce qui constitue, aujourd’hui, le village traditionnel de Toubab Dialaw. « Ils se sont écriés : ‘’fi di na law’’, c’est-à-dire ‘’ce lieu fleurira’’ jusqu’à donner naissance à d’autres localités et c’est ce qui va arriver. Par déformation c’est devenu ‘’Dialaw’’ », indique Barham.

Comptoir commercial et zone de transit des esclaves

Toutefois, ce n’est là qu’une partie de l’histoire derrière le nom de Toubab-Dialaw. Si « Dialaw » vient de là, l’autre élément du nom composé, c’est-à-dire « Toubab » viendra s’y greffer lors de la traite négrière quand Toubab Dialaw était un lieu de transit des esclaves vers Gorée et quand il était également un grand comptoir commercial où se déroulaient d’intenses transactions des produits agricoles comme l’arachide et le mil. « Les paysans y venaient vendre leurs récoltes aux Blancs qui les chargeaient dans les bateaux. Sur le chemin du retour, ils rencontraient d’autres qui allaient vers le comptoir commercial et qui leur demandaient « ani Toubab ba » (où est le Blanc), ils leur répondaient « Mi ngui Dialaw » (il est à Dialaw) et c’est de là qu’est venu le nom de Toubab Dialaw », souligne Barham Ciss.

Des vestiges et des sites historiques, témoins du passage de la traite négrière dans la zone, mais aussi du troc et du commerce entre les Blancs négriers et les royaumes de l’intérieur, notamment du Cayor et du Baol, il en existe encore à Toubab Dialaw. Par exemple, le grand rocher dénommé « Xeru Baye Damel » (le rocher du Damel), juste en face de la mer. « Selon la tradition orale, il appartenait au Damel du Cayor d’y installer ses troupes qui venaient faire le troc avec les Blancs. Pour marquer leur territoire, ils ont donné au site des noms qui renvoient à leurs localités d’origine, en l’occurrence ici le royaume du Cayor d’où le nom de ce grand rocher », précise Massogui Thiandoum, natif de Toubab Dialaw, Sociologue et analyste des dynamiques communautaires de développement. On raconte aussi que les Rois du Baol, les Teignes, venaient là, eux aussi, vendre leurs esclaves et s’installaient dans le ravin entre l’actuel village de Toubab Dialaw et Kelle Guedj, ravin qu’ils baptisèrent « Lambaye », du nom de leur capitale, dans l’actuelle région de Diourbel. Le ravin, aujourd’hui occupé par des résidences secondaires, était parsemé de grands arbres (Dob) aujourd’hui tous disparus. Le village de Kelle Guedj correspond à un autre village dans le Cayor. L’équipe Navétanes de Toubab Dialaw s’appelle Damel, c’est tout dire. Damel, Lambaye… des noms, dans cette contrée Lébou, ont quelque chose d’incongru. « Les Lébous n’avaient pas d’esclaves et ne pratiquaient pas l’esclavage », tient à préciser Barham Ciss.

Berceau des Lébous du Cap-Vert (région de Dakar)

On le voit donc, parler de l’histoire de Toubab Dialaw, c’est aussi évoquer un pan peu connu de l’histoire de la traite négrière sur les côtes sénégalaises ; mais c’est aussi retracer une partie de l’histoire du peuple Lébou. En effet, selon Barham Ciss, Toubab-Dialaw est le berceau originel des Lébous du Cap-Vert. D’après lui, c’est d’ici qu’est parti Thilew Ndethiou Samb pour fonder Ngor ; Waré Mbengue pour créer Yoff ; Mame Ndakh Ndoye pour aller fonder Saly. « Tous les fondateurs des 121 villages de la région du Cap-Vert, aux bord de la mer, de Yoff à Warang, sont partis de Toubab Dialaw », dit-il. Et c’est à Toubab Dialaw, ajoute-t-il, que les douze Pencs se sont retrouvés pour élire un Jaraaf pour la première fois. Ces douze Pencs sont Dialaw, Bargny, Teungueth qui en compte deux, Mbao, Thiaroye, Dakar, Ouakam, Ngor, Yoff, en plus des deux Pencs qui se trouvent à Diender, dans les Niayes. Barham Ciss explique que, chez les Lébous, on retrouve des variantes communautaires issues des lignées maternelles originelles suivantes : les Dëngaañ, les Dindir, Ay, les Dorobé, les Jaasiraatoo, les Sumbaar, les Tétofi Beeñ, les Waneer, les Xaagaan, les Xonx Boppa, les Yuur, Yokam. « Les Xaagaan sont ceux qui sont apparentés aux Sérères, les Xonx Boppa aux arabes ou maures, Yuur ceux qui ont des liens avec les Diolas, à travers des liens de sang, du mariage », précise-t-il.

Le fameux miroir de Dialaw

À Toubab-Dialaw, on aime à se rappeler du fameux grand « miroir de Dialaw ». Cet objet a contribué à rendre célèbre cette localité dans le passé. Ce miroir, à l’époque, était, semble-t-il, « le plus grand que les Blancs avaient fait débarquer dans la zone », pour l’offrir aux Lébous. « Un miroir, c’était un mythe. Il avait été installé sur la place publique de Ngouy, adossé à un grand baobab qui est tombé il n’y a pas longtemps. Les gens venaient de partout, rien que pour se voir dans le miroir. Une légende venait de naître, tout le monde ne parlait que du « miroir qui se trouve à Toubab Dialaw ». Cela avait même suscité une chanson populaire à l’époque et les gens dansaient lorsqu’ils se voyaient dans le miroir », confie, avec un peu d’amusement, le traditionaliste lébou.

Lieu de farniente et d’inspiration artistique

Aujourd’hui, lorsqu’on parle de Toubab Dialaw, on pense à ses plages démesurément longues, bordées de falaises sur lesquelles trônent quelques villas cossues, une enfilade de pirogues artisanales aux couleurs vives qui font face à l’Atlantique ou flottant sur les eaux mouvantes ballottées au gré du vent. Un lieu de farniente en somme que prennent d’assaut, chaque année, des milliers de personnes en quête d’évasion. Destination touristique prisée, surtout par la clientèle locale, à travers ce qui est communément appelée « sortie ». Ce côté pile de lieu de villégiature a tendance à prendre le dessus sur le côté face de Toubab-Dialaw, moins connu du commun des Sénégalais : haut lieu d’expression, voire d’inspiration artistique. Cela se traduit par la présence remarquée et remarquable de structures à vocation culturelle. On peut citer le complexe culturel et touristique « Sobo Badé » créé par l’écrivain-poète, dramaturge et sculpteur sénégalais d’origine haïtienne Gérard Chenet (décédé au mois de novembre 2022) qui a attiré beaucoup d’acteurs culturels au niveau national et international ; la Maison d’écriture de l’artiste-poète, Amadou Lamine Sall ; l’École des Sables de la danseuse internationale Germaine Acogny ; le Théâtre de l’engouement, un Grand théâtre international, installé dans la zone par le même Gérard Chenet. L’ensemble de ces infrastructures accueille un monde culturel au niveau national et international à travers des festivals et de grandes manifestations inscrits dans le calendrier culturel du Sénégal. « Toubab Dialaw est un creuset culturel. Cela s’explique par plusieurs facteurs. Situé à la limite de la région de Dakar, frontalière avec la région de Thiès, c’est un lieu de rencontre entre les peuples Lébous et Sérère Saafi, mais aussi des peuples nomades peuls, donc ce brassage-là a donné naissance à des potentialités culturelles et à des échanges entre ces peuples qui se sont traduites par beaucoup de réalisations culturelles, de naissances d’acteurs culturels dans la zone », explique Massogui Thiandoum, très engagé dans les questions de développement au niveau local. Il ajoute que c’est après le Festival mondiale des arts nègres de 1966 que quelqu’un comme Gérard Chenet s’est définitivement installé au Sénégal, notamment à Toubab Dialaw. La dimension culturelle et touristique de Toubab Dialaw est consignée dans le document de politique d’aménagement du territoire « Horizon 2035 » de l’État du Sénégal, qui le considère comme une zone à vocation culturelle et touristique.

« Tout cela fait que beaucoup d’artistes, beaucoup d’hommes de culture, viennent ou habitent dans la localité et Dialaw porte le flambeau de la culture sénégalaise à travers beaucoup de réalisations et beaucoup d’activités culturelles dans l’année. Ils viennent ici soit pour produire soit pour s’inspirer », souligne Massogui Thiandoum. C’est vrai que Toubab Dialaw, avec son relief si singulier et ses belles plages, offre un cadre approprié pour l’inspiration. L’artiste-chanteur Baaba Maal y a élu domicile, et tant d’autres personnalités y ont une résidence secondaire.

« Ndiambalane », la source laissée par Cheikh Omar Foutiyou Tall

Sous le rocher « Xeru Baye Damel » sur la plage Bataye, un lieu singulier attire souvent les curieux de passage à Toubab Dialaw. Il s’agit d’une source d’eau douce appelée « Ndiambalane ». En cette période de haute marée, le sable marin l’a ensevelie mais, entre décembre et mars, ce point d’eau se dévoile au grand monde. Selon Barham Ciss, c’est l’endroit où Cheikh Omar Foutiyou Tall faisait ses ablutions lorsqu’il est venu à Toubab Dialaw, sans en préciser l’année. Il sait seulement que le célèbre marabout a passé dans la localité « trois mois, sept jours sur le chemin qui devait le mener à Bandiagara ». Une fois ses ablutions faites sous cette roche, Cheikh Omar Foutiyou Tall montait sur la falaise pour prier. Ce lieu de prière, qui borde le complexe touristique et culturel Sobo Badé, est en réfection. La petite mosquée qui avait été érigée a été démolie et est en cours d’agrandissement. « Partout où il est passé, les gens ne voulaient pas lui donner de l’eau. À Toubab Dialaw, dès que les femmes qu’il a trouvées au bord du puits l’ont vu, elles se sont précipitées pour lui offrir de l’eau. Cela l’a peut-être décidé à rester quelques temps ici », avance Barham Cissé. Il ajoute que, pendant tout son séjour, les gens ne savaient pas qui il était, c’est lorsqu’il s’apprêtait à partir qu’ils ont su que c’était Cheikh Omar Foutiyou Tall. « La source qu’il a laissée, malgré la proximité de la plage, n’est pas saumâtre. Quand les populations ont découvert la source qu’il a laissée, elles l’ont considérée comme une bénédiction, ‘’diamm leu’’ qui donnera ‘’ndiambalane’’ ce qui veut dire une bénédiction éternelle », explique le traditionaliste dialawois. Non loin de cette source, il y a un autre puits. Son eau aurait des vertus mystiques. Par le passé, quand les femmes accouchaient, elles utilisaient son eau pour laver leurs bébés, une pratique qui se fait de moins en moins. Les humains et les animaux peuvent boire de cette eau du puits sauf les chevaux. « La raison est qu’aux temps des colons, les vieux du village, pour éviter que les collecteurs d’impôts à cheval ne viennent les importuner, avaient fait en sorte que leur monture mourait dès qu’elle buvait cette eau. Cette croyance persiste encore », explique Barham Ciss.

Source : https://lesoleil.sn/berceau-originel-des-lebous-du...