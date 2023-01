Bertrand Badie: "Il faut revoir l'art diplomatique, l'analyse des relations internationales pour rendre ce monde tel qu'il est.."

Selon Bertrand Badie, politologue, le monde n'est plus celui qui a inspiré le droit international, ni celui qui a inspiré la création du système des Nations unies, le monde est un monde globalisé. "C'est un monde dans lequel, le social court plus vite que le politique, c'est un monde dans lequel, les systèmes de création ne sont plus uniques où chacun voit le monde et le comprend en fonction de son histoire et de sa culture. Donc, il faut complètement revoir l'art diplomatique, l'analyse des relations internationales pour rendre ce monde tel qu'il est ", a t-il dit.