Bibliothèque du poète ancien président LSS en France: Diomaye sauve le patrimoine !

C'est un des legs du 1e président de la République du Sénégal, poète écrivain de renommé. La bibliothèque de son bureau dans sa maison Verson en France. Alors qu'une vente aux enchères de ce "patrimoine" "Senghor" avait été annoncé en Normandie, dans le nord-ouest de la France il y a deux semaines, le gouvernement sénégalais avait de suspendre pour des négociations.



Aujourd'hui, ses pourparlers ont porté leur fruit, rien ne sera vendu aux enchères, l'Etat du Sénégal représenté par El hadji Maguette Seye Ambassade du Sénégal en France a acquis d'un commun accord la bibliothèque riche de plusieurs centaines d'ouvrages dédicacés, dont certains écrits par Jacques Prévert ou Louis Aragon. Toutefois, le montant de la transaction n'as jusque là pas été communiqué.



Une felicitation a accordé aux nouvelles autorités, au chef de l'état BDF pour le sens de la préservation du patrimoine senegalais, Africain pour l'histoire entre les années 60 et 90, l'éducation de la jeunesse future vue de la beauté des ouvres de Senghor, des enseignements et de ces engagements surtout pour la cause des negres à l'époque coloniale.





Pour mémoire, en octobre dernier, L'État sénégalais avait déjà acquis pour 240 000 euros des objets de Léopold Sédar Senghor : des médailles, des décorations officielles ou encore des stylos plumes en or. Des efforts qui serviront en effet pour rassembler ses écrites notamment