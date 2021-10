Biens mal acquis : Les USA confisquent le manoir de plusieurs millions de dollars de Yaya Jammeh Yayah Jammeh a définitivement perdu sa propriété des Usa. La Justice américaine a rendu sa décision cette semaine. Après examen de la requête des États-Unis qui réclame la confiscation de la propriété de l’ex président Gambien, située à Potomac Maryland, le Juge Deborah K. Chasanow a rendu une décision définitive. «La requête des États-Unis pour l'inscription d'un jugement par défaut et d'une ordonnance définitive de confiscation est accordée», lit-on dans le document du Tribunal du District de Maryland. Les opérations visant à financer l'achat de la propriété comprenaient globalement 3 562 610 dollars. iGFM

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021

Pour comprendre cette décision, il faut remonter au début de la procédure. Le parquet du District de Maryland avait dressé en septembre 2020, un dossier où son système d'enrichissement, axé sur les pots de vin et d’extorsion de fonds a été dévoilé.



En effet, dans son document, le parquet du District de Maryland indiquait que le couple Jammeh utilisait plusieurs comptes bancaires privés pour faire transiter l’argent. Parmi eux, le compte Mariam Yahya Jammeh Family Trust ou «Myj family Trust», logé à Trust Bank Limited en Gambie. Jammeh et son épouse ont prétendu qu’il s’agit du compte bancaire de leur fille. Et c’est Zineb, son épouse, qui a créé ledit compte en septembre 2009.



Puis, celui que les américains ont surnommé «L'homme d'affaires n°1» est entré en jeu. Celui-ci détenait une société d’importation de produits pétroliers. Il avait versé ou facilité le versement de «pots-de-vin, directement à Jammeh, pour un total de plus de 9 000 000 de dollars».



En effet, renseignent les américains, Jammeh lui avait accordé des droits de monopole sur les importations de produits pétroliers en Gambie. Et lui aussi, a introduit un «second homme d’affaires» auprès du dictateur déchu.



Les américains renseignent que l’ex président avait déployé un système de corruption extrêmement sophistiqué, qui consistait à solliciter et à extorquer des pots-de-vin à des entreprises opérant en Gambie et à faire retirer des fonds en espèces de la Banque centrale de Gambie.





«Par exemple, Jammeh a accordé des droits de monopole aux entreprises sur des secteurs lucratifs de l'économie gambienne comme sur l'importation de carburant et les télécoms en échange de pots-de-vin. Jammeh menaçait périodiquement et à plusieurs reprises d'annuler ces droits à leurs bénéficiaires à moins que ces entreprises ne lui versent d'autres pots-de-vin.»





Et c’est ce qui s’est passé avec la société d’importation de produits pétroliers de l'homme d'affaires n°1. En juillet 2010, ce dernier a été informé que son monopole sur les importations de carburant en Gambie cesserait à la fin de 2010. Il a demandé à Jammeh d’émette une lettre confirmant le maintien de son monopole jusqu'en 2014. Puis, le 10 août 2010, la société pétrolière a transféré l'équivalent de 1 000 000 de dollars dans le compte des Jammeh.



«Le même jour, le 10 août 2010, l'homme d'affaires n°1 a reçu une lettre de Mustapha Yarbo, un responsable gambien faisant partie du personnel présidentiel de Jammeh, confirmant le maintien des droits de monopole», renseigne le parquet de maryland.



Et 2011, Jammeh a également reçu des paiements de la part de la société de télécommunication de l’homme d’affaires numéro2. Car, après une brouille, Jammeh avait mis en veilleuse les activités de ce dernier. Mais, en 2011, il a accepté d'autoriser l'homme d'affaires n°2 à reprendre ses activités, conformément à un nouveau contrat.



«Et le cabinet de Jammeh avait donné des instructions pour le versement «de toutes les sommes dues à l’avenir au gouvernement gambien sur un nouveau compte bancaire ouvert à la Banque centrale (…) Les relevés bancaires montrent que 5 026 805 de dollars ont été déposés sur ce compte. Jammeh a ensuite procédé à dépenser ces fonds pour son utilisation personnelle.» Entre juin 2011 et janvier 2013, la société pétrolière et ses dirigeants ont payé ou facilité le paiement de plus de 7 514 000 millions de dollars sous forme de pots-de-vin à Jammeh», renseigne le document.



Et pour acheter son manoir sis à Maryland, aux Usa, ce sont ce genre de procédés que Jammeh a mis en branle. En effet, raconte le parquet américain, un jour après que la société pétrolière eut reçu une réaffirmation de ses droits de monopole d'importation de carburant, un employé de la société a transféré 1 000 000 de dollars dans le compte Myj chez Trust Bank Ltd. Puis, vers le 18 août 2010, ce million de dollar, a été transféré du compte Myj Family Trust vers celui de la société immobilière sis à Maryland.



Les opérations visant à financer l'achat de la propriété comprenaient globalement 3 562 610 dollars. Et le 20 septembre 2010, la propriété a été achetée pour 3 500 000 de dollars, plus 62 610 dollars en frais de dossier. «Les biens du défendeur ont été acquis avec le produit de pots-de-vin illicites et de fonds publics volés détournés par l'ancien président de la Gambie, YAHYA», précisait le parquet américain.

