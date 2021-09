Bigamie et adultère présumés: El Hadj Palla Mbengue réclame 50 millions de FCfa à son ex-épouse Thiané Diagne L’homme d’affaires El Hadj Falla Mbengue dit Palla a attrait en justice son ex-épouse Thiané Diagne « Jour J » qu’il accuse des délits de bigamie et d’adultère. En attendant que l’affaire soit plaidée le 9 novembre prochain, l’ex-promoteur de lutte réclame 50 millions de FCfa de dommages et intérêts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Le 9 novembre prochain, El Hadj Falla Mbengue dit Palla et son ex-épouse Thiané Diagne, patronne de «Jour J», devront solder leurs comptes devant le juge correctionnel du Tribunal d’instance de Dakar.



L’ex-promoteur de lutte a traîné en justice la styliste pour les délits de bigamie et d’adultère. Il accuse celle qu’il a épousée comme troisième femme en décembre 2015 d’avoir contracté un nouveau mariage avec un homme vivant en France.



D’après « Le Soleil », dans la citation, le requérant explique que la prévenue « s’est levée un beau jour pour abandonner le domicile conjugal ». Il ajoute qu’à la date du 7 août 2019, il a reçu un message dont la teneur est : « Bonsoir M. Mbengue, je vous informe que Thiané est mon épouse. Le mariage a été scellé par Cheikh Sarr et je crois que tu le connais. Pour preuve, je te fais parvenir le texto… ».



À l’en croire, lorsqu’il a servi une sommation interpellative à son épouse pour être édifié, « Mme Thiané Diagne n’a pas infirmé le message en déclarant : « je connais Monsieur O. Diouf. Pour le contenu de son message, je ne peux rien dire » ».



Une déclaration que Palla Mbengue considère comme « un aveu de culpabilité », d’autant qu’il indique dans la citation que Cheikh Sarr a confirmé avoir scellé le mariage. Pour lui, les délits de bigamie et d’adultère sont constitués bien que la styliste a obtenu un jugement de divorce par défaut le 2 décembre 2020. Il estime que ledit jugement est frappé d’opposition puisque Mme Diagne s’est fait établir un jugement de mariage et un certificat de mariage hors sa présence.



Ainsi, considère-t-il, son préjudice présumé à 50 millions de FCfa. L’affaire devait être plaidée mardi dernier, mais tous les dossiers ont été joints et la date du 9 novembre prochain a été retenue.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos