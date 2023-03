Bignona: Le chef du village de Kabadio atteint par balle

Le chef du village de Kabadio, dans le département de Bignona (Ziguinchor, Sud) a été atteint par balle, jeudi, a-t-on appris d'une source sécuritaire selon laquelle le ou les auteurs de ce tir ne sont pas encore identifiés. L'incident s'est produit dans la forêt de ce village situé dans la zone de Niafrang, rapporte L'As.



L'homme est grièvement blessé à l'épaule gauche et au pied, a indiqué la même source, ajoutant que la victime a été évacuée à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le chef du village de Kabadio avait été récemment victime de menaces de mort, suite à un point de presse qu'il avait animé et qui portait sur l'exploitation du zircon dans la zone. L'enquête avait permis l'arrestation de deux hommes suspectés d'être les auteurs de ces menaces. Les mis en cause ont par la suite été relaxés.