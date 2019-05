Bignona : Le « sukeru koor » de Mamina Kamara aux chefs religieux et familles démunies

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 03:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Président du conseil départemental de Bignona a encore fait parler sa générosité et son sens de la solidarité en ce mois béni de ramadan. En effet, une grande quantité de sucre et de dattes a été mis à la disposition de la commission sociale du conseil départemental qui a procédé à la distribution de ces denrées sous la conduite de Madame Fanta Sagna haute conseillère territoriale par ailleurs présidente de cette commission. Le périple a démarré chez le marabout EL Hadji Fansou Bodian qui a beaucoup prié pour le président Mamina Kamara et pour l’institution. Le guide religieux a encouragé le Président Kamara à multiplier ce genre de geste car, a-t-il dit, beaucoup de famille sont dans le besoin surtout en ce milieu du mois de ramadan. Après chez l’Imam, la commission a fait le tour de la ville de Bignona et à l’intérieur du département pour remettre l’appui au chef religieux, notables et autres personnes en situation sociale difficile déjà identifiées à travers les 19 communes. Il faut signaler que le Président du conseil départemental de Bignona a fait la même chose pour les catholiques à l’occasion de la fête de Pâques.



xibaaru.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos