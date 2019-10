Bignona : un bus se renverse , 3 morts et des dizaines de blessés

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 14:44 | | 0 commentaire(s)|

Au moins trois personnes ont perdu la vie ce dimanche dans la matinée dans un accident survenu sur la RN4 à hauteur du village de Coulaye, dans le département de Bignona. Un bus a fait une sortie de route et s’est renversé sur le bas-côté de la chaussée faisant 3 morts sur le coup et des dizaines de blessés, selon des témoins. Ce véhicule de transport en commun venait de Dakar et se rendait à Ziguinchor.



