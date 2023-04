Bila macabre de l’émigration en Libye : Découverte de 34 corps de migrants

Mais ce décompte pourrait s’alourdir prévient une source sécuritaire, le canot pneumatique qui s’est noyé mercredi transportait en effet des migrants. Le même jour, le Croissant- Rouge avait déclaré avoir trouvé 6 corps sans vie alors que dimanche, 17 autres avaient été découverts.



Alarm Phone, une ligne téléphonique d’urgence utilisée par les migrants en difficulté dit avoir reçu l’appel de détresse lancé par ces infortunés alors que leur embarcation était sur le point de chavirer.



Le groupe affirme avoir tenté en vain de contacter les garde-côtes libyens. La route de la Méditerranée centrale reste la traversée maritime migratoire la plus meurtrière au monde. Plus d’une décennie de violence en Libye, après la chute et l’assassinat de Moamer Kadhafi en 2011, a contribué à faire de ce pays d’Afrique du Nord un terrain fertile pour les gangs de trafiquants d’êtres humains, qui ont été accusés d’abus allant de l’extorsion à l’esclavage.



La Tunisie voisine a également constaté une augmentation des tentatives de traversée. Les autorités tunisiennes ont déclaré lundi que cinq migrants d’Afrique subsaharienne s’étaient noyés dans deux naufrages distincts et que les corps de 31 migrants d’Afrique subsaharienne avaient été découverts en état de «décomposition» après avoir été rejetés par la mer.

Bes Bi