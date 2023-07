Birahim Seck dénonce les propos de Birame Soulèye Diop … Le forum du justiciable aussi

Les propos de Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi à l’endroit du président Macky Sall ont été dénoncés par Birahim Seck du forum civil. « Aux membres de Yewwi Askan Wi, à un moment donné, il faut savoir raison garder, je dénonce vigoureusement les propos inacceptables de Monsieur Birame Souleye Diop tenus à l’endroit du Président de la République », a-t-il dit dans un tweet. Lors d’une conférence de presse, hier, Birame Soulèye Diop disait : « J’avertis les prochains candidats de l’Apr. évitez de manger chez lui et de boire son eau car il est capable de vous empoisonner…et de dire comme nous n’avons pas de candidat je reviens (en faisant du Ouattara ». Birame Souleye Diop faisant allusion à Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye et à tous ceux qui ont été cités pour la succession du président de la République.



Le Forum du justiciable, suite aux propos jugés dangereux et irresponsables de Birame Souleye, dénonce vigoureusement un tel acte à l’endroit du président de la République. Le Forum du justiciable estime que cette violence verbale et ce manque de respect notoire envers les institutions de la République doivent cesser rapidement. Le Forum du justiciable appelle enfin au respect des fondamentaux de l’état de droit, un des piliers de développement et du vivre-ensemble.

Rewmi