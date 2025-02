Birahim Seck sur le Conseil National du Numérique : "Sa composition risque de générer de potentiels conflits d'intérêt sur les 1 105 milliards de FCFA..."

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a lancé en grande pompe ce lundi 24 février le "New Deal Technologique", dont l'ambition est de faire du numérique un moteur de transformation et de souveraineté. C'est dans ce cadre qu'un Conseil National du Numérique, composé d'une vingtaine de membres, a été mis en place.



Pour le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, "la transversalité de la question du numérique ne se reflète pas dans la configuration du Conseil National du Numérique parue dans la presse aujourd'hui". Il estime qu'"il s'agit, plutôt, d'un conseil sectoriel sur le numérique, et sa composition risque de générer de potentiels conflits d'intérêt sur les 1 105 milliards de FCFA. Cela risque aussi d'annihiler les ambitions du président de la République de lutter contre la corruption par la digitalisation", a déclaré le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, dans un post sur X.

