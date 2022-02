Birane Ndour devant le personnel de GFM: "On va passer de 600 à 1000 agents et une Cité GFM en gestation" Après Youssou Ndour, c'est son fils Birane qui a fait une annonce sur les perspectives du Groupe Futurs Médias (GFM) qui va passer de six cents (600) à mille (1000) agents.

Kouthia en Mc, a porté la parole de Birane qui est le Directeur général de GFM qui a lancé un message devant le personnel pour le féliciter de l'énorme travail abattu sans l'apport de ce dernier.



A l'en croire, "le groupe va passer de 600 à 1000 agents avec d'autres perspectives qui seront connues dans le futur. Une Cité GFM n'est pas exclure et c'est quasiment fait car je voulais que cela soit une surprise", a-t-il dit devant un personnel conquis.



De par son calme naturel, le fils de Youssou Ndour a exhorté ses collaborateurs à prier pour son père qui est le fondateur de tout cela et de prier aussi pour le groupe pour que "thiat sexlou léne".

